L'ex presidente francese filma la moglie che le canta "Let it be"
GOSSIP

L’ex presidente francese filma la moglie che le canta “Let it be”

29

La dolce dedica di una moglie al marito. I due protagonisti in questo caso sono Carla Bruni e Nicolas Sarzoky. A girare il video, poi pubblicato sui social, è stato l'ex presidente francese, che ha filmato una performance musicale dell'ex modella. "Posso suonarti una canzone amore mio?", dice Carla. "Con molto piacere", risponde Sarkozy, che poi si ascolta la versione di "Let it be" dei Beatles cantata dalla moglie. L'ex presidente è stato condannato a 5 anni di carcere nel processo sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale che nel 2007 lo portò all'Eliseo.

