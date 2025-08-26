Blitztv.it CRONACA Lignano Sabbiadoro, fulmine cade tra gli ombrelloni di uno stabilimento
Lignano Sabbiadoro, fulmine cade tra gli ombrelloni di uno stabilimento
CRONACA

Sono immagini spettacolari quelle che hanno immortalato il fulmine caduto tra gli ombrelloni di uno stabilimento balneare sulla spiaggia (fortunatamente deserta a causa del temporale) di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La scarica ha danneggiato un tavolino di plastica e deformato il tubo di un ombrellone.

