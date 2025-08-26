Lignano Sabbiadoro, fulmine cade tra gli ombrelloni di uno stabilimento
Sono immagini spettacolari quelle che hanno immortalato il fulmine caduto tra gli ombrelloni di uno stabilimento balneare sulla spiaggia (fortunatamente deserta a causa del temporale) di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La scarica ha danneggiato un tavolino di plastica e deformato il tubo di un ombrellone.
