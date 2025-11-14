Blitztv.it ESTERI Lite in taxi: spunta un machete per una canzone
Lite in taxi: spunta un machete per una canzone
Lite in taxi: spunta un machete per una canzone

Dalla regione di Samara, in Russia, arriva un video che ha fatto il giro dei social: una passeggera si irrita per la musica del taxi e reagisce estraendo un machete dalla giacca. La dashcam riprende tutto, dal gesto improvviso al momento di tensione vissuto dal giovane autista. Una scena breve ma intensa, diventata virale per la sua imprevedibilità. Guarda il video completo.

Tags blitztvmacheteMusicarussiasamarataxi
