Livorno, trovata la carcassa di una balenottera spiaggiata

A Livorno la carcassa di una balenottera comune si è spiaggiata sulla scogliera di fronte alla Terrazza Mascagni. Si tratta di un esemplare di 14 metri che presentava già diversi segni di decomposizione e che probabilmente è morto al largo per poi essere trasportato a riva dalle correnti. La denuncia è stata fatta immediatamente dal consigliere regionale Francesco Gazzetti. Sul posto sono subito intervenuti per un sopralluogo la capitaneria di porto, i tecnici del Comune dell’ufficio ambiente e Arpat.

