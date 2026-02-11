Iscriviti ora al nostro canale per non perdere i video virali più discussi del momento.

Lo hanno già ribattezzato “lo sport più stupido e pericoloso del mondo”. E guardando le immagini diventate virali nelle ultime ore, in molti hanno fatto fatica a trovare argomenti per difenderlo. Il “Run Nation Championship” ha acceso un dibattito infuocato dopo che un video girato a Sydney ha mostrato uno scontro frontale finito con un atleta privo di sensi a terra.

Nel filmato si vede il meccanismo della gara: due partecipanti si posizionano a distanza, poi scattano a tutta velocità l’uno contro l’altro. Nessuna finta, nessun aggiramento. Solo una rincorsa sempre più veloce fino all’impatto. Uno schianto secco, diretto, che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Durante uno degli incontri ripresi e poi condivisi sui social, uno dei concorrenti è stato colpito in pieno ed è crollato al suolo. Le immagini hanno mostrato l’intervento immediato dei medici, entrati in campo per assisterlo dopo che aveva perso conoscenza. Una scena che ha fatto il giro del web in poche ore.

Il format, organizzato da @runnation in Australia, è diventato virale proprio per la sua natura estrema. Ma alla viralità si sono accompagnate critiche durissime. Fighter, allenatori e appassionati di sport da combattimento hanno definito l’evento irresponsabile e inutilemente pericoloso. Secondo molti, non si tratta di tecnica o strategia, ma solo di forza bruta e impatto.

Anche alcuni esperti della salute hanno messo in guardia sui rischi. Uno scontro frontale a quella velocità può provocare gravi commozioni cerebrali e traumi alla testa. Il timore è che, al di là dello spettacolo, il prezzo da pagare possa essere altissimo in termini di salute a lungo termine.

Sui social il dibattito è esploso. C’è chi chiede il divieto immediato di competizioni di questo tipo prima che si verifichi qualcosa di ancora più grave. Altri sostengono che, se ci sono regole e controlli medici, gli adulti consenzienti dovrebbero poter scegliere di partecipare.

Gli organizzatori hanno ribadito che esistono misure di sicurezza e protocolli sanitari durante gli eventi. Nonostante le polemiche, un altro appuntamento sarebbe già in programma. Un segnale che il format, almeno per ora, non sembra destinato a fermarsi.

Il caso del “Run Nation Championship” riapre una questione più ampia: dove finisce lo sport e dove inizia il rischio eccessivo? In un’epoca in cui i video più estremi diventano virali in pochi minuti, la linea tra intrattenimento e pericolo appare sempre più sottile.

Nel video che vi mostriamo si percepisce tutta la violenza dell’impatto. Pochi secondi di corsa, poi lo scontro. Un momento che ha diviso l’opinione pubblica tra chi parla di spettacolo e chi, invece, lo considera semplicemente lo sport più stupido e pericoloso del mondo.

