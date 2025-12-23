L’onda improvvisa a Marsa Matruh: attimi di terrore

Attimi di paura sulla costa mediterranea dell’Egitto. A Marsa Matruh, una turista cinese si è seduta su una scogliera per scattare una foto quando un’onda improvvisa l’ha travolta, trascinandola verso il mare. La scena è avvenuta nell’area panoramica di Matrouh Eye, nota per le sue formazioni rocciose e per le condizioni spesso difficili del mare.

La donna è riuscita a salvarsi aggrappandosi a una corda di sicurezza presente sul posto, riportando solo ferite lievi. Le immagini mostrano tutta la forza dell’impatto e i secondi di paura vissuti sulla scogliera.

Guarda il video fino alla fine per capire cosa è successo e perché l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle zone panoramiche a rischio.

