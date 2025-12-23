Blitztv.it ESTERI L’onda improvvisa a Marsa Matruh: attimi di terrore
Video precedente Un koala sale sul bus per salvarsi dal traffico Un koala sale sul bus per salvarsi dal traffico
Video successivo Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c’è nelle nuove stazioni Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c’è nelle nuove stazioni
L’onda improvvisa a Marsa Matruh: attimi di terrore
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c’è nelle nuove stazioni

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

L’onda improvvisa a Marsa Matruh: attimi di terrore

26

Attimi di paura sulla costa mediterranea dell’Egitto. A Marsa Matruh, una turista cinese si è seduta su una scogliera per scattare una foto quando un’onda improvvisa l’ha travolta, trascinandola verso il mare. La scena è avvenuta nell’area panoramica di Matrouh Eye, nota per le sue formazioni rocciose e per le condizioni spesso difficili del mare.

La donna è riuscita a salvarsi aggrappandosi a una corda di sicurezza presente sul posto, riportando solo ferite lievi. Le immagini mostrano tutta la forza dell’impatto e i secondi di paura vissuti sulla scogliera.

Guarda il video fino alla fine per capire cosa è successo e perché l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle zone panoramiche a rischio.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvegittofotoMarsa Matruhondascoglieraturista
Video precedente
Privato: [ID: Z29r0cG__B4] Youtube Automatic

Un koala sale sul bus per salvarsi dal traffico

Video successivo
Privato: [ID: uFawR7c-iFU] Youtube Automatic

Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c’è nelle nuove stazioni

Top