Lucca, blitz della Finanza nello studio medico abusivo

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video di cronaca e attualita’.

Un appartamento nel centro di Lucca era stato trasformato in uno studio medico abusivo dove venivano praticati trattamenti di agopuntura senza alcuna abilitazione. Il blitz della Guardia di Finanza ha portato al sequestro dei locali e del materiale sanitario, oltre alla segnalazione del responsabile all’autorità giudiziaria. Le immagini mostrano l’intervento e i dettagli scoperti durante l’operazione.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/