Lucca, blitz della Finanza nello studio medico abusivo
CRONACA

Lucca, blitz della Finanza nello studio medico abusivo

13

Un appartamento nel centro di Lucca era stato trasformato in uno studio medico abusivo dove venivano praticati trattamenti di agopuntura senza alcuna abilitazione. Il blitz della Guardia di Finanza ha portato al sequestro dei locali e del materiale sanitario, oltre alla segnalazione del responsabile all’autorità giudiziaria. Le immagini mostrano l’intervento e i dettagli scoperti durante l’operazione.

Top