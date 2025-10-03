Blitztv.it CRONACA Luci davanti agli ospedali: l’iniziativa del personale sanitario per Gaza
Luci davanti agli ospedali: l’iniziativa del personale sanitario per Gaza
CRONACA

Luci davanti agli ospedali: l’iniziativa del personale sanitario per Gaza

9

Un flash mob per Gaza tra luci, lanterne e cori davanti all’ospedale Niguarda di Milano, così come davanti al Policlinico e al Besta. L’iniziativa è stata organizzata dal personale sanitario, fuori dall’orario di lavoro e senza creare alcun disservizio, in solidarietà con i colleghi uccisi dagli attacchi israeliani nella Striscia. Durante la manifestazione sono stati letti tutti i 1.650 nomi di operatori sanitari morti negli ultimi mesi nella Striscia cercando di fare il loro lavoro.

