CRONACA

Malore alla guida, paura in Valle Camonica: furgoncino fuori controllo centra un palo

Un uomo alla guida di un furgoncino ha perso conoscenza mentre viaggiava lungo la Statale 42 all’altezza di Esine (Brescia), in media Valle Camonica. Il veicolo, fuori controllo, ha prima urtato il guard rail, quindi è finito in un’area di sosta dove si è schiantato contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno stabilizzato l’operaio e lo hanno accompagnato in pronto soccorso. L’uomo non ha riportato gravi conseguenze.

