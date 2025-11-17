Maltempo, il ristorante di Antonia Klugmann sott’acqua

Il violento maltempo che ha colpito il Friuli ha invaso anche il ristorante stellato “L’Argine a Vencò” della chef Antonia Klugmann, a Dolegna del Collio. La struttura è finita completamente sott’acqua: persino le stanze appena rinnovate sono state travolte dall’allagamento. La chef ha documentato sui social l’estensione dei danni: la campagna intorno al locale appare come un lago. “Siamo sott’acqua da stanotte. Ancora non è arrivato nessuno. Tutto sott’acqua. La campagna è un lago, frighi e celle spente. Le stanze, appena sistemate, sono di nuovo completamente rovinate”, ha scritto la chef.

