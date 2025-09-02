Blitztv.it CRONACA Maltempo in Veneto, alberi divelti e vetri “scoppiati” per la furia dei venti
Maltempo in Veneto, alberi divelti e vetri “scoppiati” per la furia dei venti
Maltempo in Veneto, alberi divelti e vetri “scoppiati” per la furia dei venti

137

Il maltempo colpisce il Veneto, con tanto di una tromba d’aria segnalata tra Verona e Vicenza. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati per alberi divelti, scantinati e garage allagati. Nel Vicentino, le fortissime raffiche hanno creato diversi danni a case e aziende. La potenza dei venti ha anche alzato detriti che hanno fatto esplodere i vetri di alcune finestre.

