Maltempo nel Comasco, a Blevio le strade sono fiumi di fango e detriti
L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia ha duramente colpito il Comasco. A Blevio, piccolo comune sul lago, una delle situazioni più critiche. Il paese è infatti rimasto isolato dopo che una frana ha bloccato la strada che lo collega a Como, mentre le strade cittadine
sono state invase da un fiume di fango e detriti.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/