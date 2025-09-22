Blitztv.it CRONACA Maltempo nel Comasco, a Blevio le strade sono fiumi di fango e detriti
Video precedente Maltempo a Milano, le auto restano bloccate nei sottopassi Maltempo a Milano, le auto restano bloccate nei sottopassi
Video successivo Maltempo nel sud della Francia, strade come fiumi a Marsiglia Maltempo nel sud della Francia, strade come fiumi a Marsiglia
Maltempo nel Comasco, a Blevio le strade sono fiumi di fango e detriti
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Maltempo nel sud della Francia, strade come fiumi a Marsiglia

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
CRONACA

Maltempo nel Comasco, a Blevio le strade sono fiumi di fango e detriti

125

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia ha duramente colpito il Comasco. A Blevio, piccolo comune sul lago, una delle situazioni più critiche. Il paese è infatti rimasto isolato dopo che una frana ha bloccato la strada che lo collega a Como, mentre le strade cittadine
sono state invase da un fiume di fango e detriti.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blevioblitztvcomomaltempo
Video precedente
Privato: [ID: HHV6z0BkjNM] Youtube Automatic

Maltempo a Milano, le auto restano bloccate nei sottopassi

Video successivo
Privato: [ID: m2kZVRx9BHw] Youtube Automatic

Maltempo nel sud della Francia, strade come fiumi a Marsiglia

Top