ESTERI

Maltempo nel sud della Francia, strade come fiumi a Marsiglia

131

Il maltempo ha messo in ginocchio il sud della Francia: particolarmente colpita la città di Marsiglia e la zona delle Bocche del Rodano. In poche ore si sono registrati fino a 100–120 mm di pioggia. Le strade si sono trasformate in fiumi. Cancellati treni e voli. Il match tra Marsiglia e PSG è stato rinviato a causa dell’allerta meteo.

