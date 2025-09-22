Maltempo nel sud della Francia, strade come fiumi a Marsiglia

Il maltempo ha messo in ginocchio il sud della Francia: particolarmente colpita la città di Marsiglia e la zona delle Bocche del Rodano. In poche ore si sono registrati fino a 100–120 mm di pioggia. Le strade si sono trasformate in fiumi. Cancellati treni e voli. Il match tra Marsiglia e PSG è stato rinviato a causa dell’allerta meteo.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/