Maschere e lusso fake: blitz nella villa-showroom

La Guardia di Finanza di Siracusa ha smantellato un sistema di vendita di prodotti contraffatti che operava tramite dirette social e un sito curato nei minimi dettagli. Una villa con piscina era stata trasformata in showroom clandestino, dove venivano esposti e venduti articoli di lusso falsificati. Durante le dirette su TikTok e Instagram, i responsabili indossavano maschere per mantenere l’anonimato. Sequestrati migliaia di articoli, beni di lusso e una Lamborghini Urus. Un’operazione che ha svelato una rete attiva da anni con un giro d’affari illecito milionario.

