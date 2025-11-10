Matteo Renzi maratoneta, ad Atene chiude in 4 ore e 10: “Up and down for me is very difficult”

Un Matteo Renzi stanco ma sorridente al traguardo della maratona di Atene. Dopo aver chiuso la gara in 4 ore e 10 minuti, il leader di Italia Viva è stato intervistato ed è tornato a dare sfoggio del suo inglese che già in passato ha reso virali i suoi video all’estero. “Up and down for me is very difficult”, ha detto con ironia, riferendosi alle tante salite e discese del percorso. Nel suo post social ha parlato di fatica, orgoglio e lacrime, ma anche della gioia di resistere fino alla fine. A rendere il finale ancora più simbolico, la bandiera italiana ricevuta da alcuni connazionali pochi metri prima del traguardo.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/