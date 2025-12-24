Messico, comandante blocca il volo: “Mi devono 5 mesi di stipendio”

Caos all’aeroporto internazionale Benito Juarez di Citta del Messico, dove un volo diretto a Cancun è rimasto fermo in pista per ore. Il comandante dell’aereo ha deciso di non decollare, spiegando ai passeggeri le ragioni del suo gesto attraverso l’interfono di bordo. L’episodio è avvenuto a bordo di un velivolo della compagnia Magnicharters. Il pilota, Edgar Morales Gonzales, era stato appena licenziato e reclamava il mancato pagamento di cinque mesi di stipendio. Non solo ha rifiutato di partire, ma ha anche impedito ai passeggeri di scendere dall’aereo, barricandosi in cabina di pilotaggio. In un primo momento la situazione ha fatto scattare l’allarme, tanto che si era temuto un possibile atto terroristico. Con il passare dei minuti è emerso invece che si trattava di una protesta legata a una vertenza lavorativa. Nel video, ripreso da uno dei viaggiatori, il comandante chiede scusa ai presenti e rivendica i propri diritti, sottolineando le difficoltà vissute da molti lavoratori. Intorno al velivolo sono intervenute le forze di sicurezza e la Marina, che hanno circondato l’aereo. Dopo momenti di tensione, gli agenti hanno fatto irruzione, fatto scendere tutti i passeggeri e fermato il pilota. Ora l’uomo dovrà rispondere delle accuse di sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio.

