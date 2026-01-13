Meteo tsunami, l’onda improvvisa travolge la spiaggia

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali e le notizie dal mondo.



Un’improvvisa onda anomala ha colpito la costa atlantica dell’Argentina, trasformando una giornata di mare in una scena di panico. Il fenomeno si è verificato nel pomeriggio, quando le spiagge erano affollate di bagnanti.



Tra Santa Clara del Mar, Mar Chiquita e Mar del Plata, il mare si è ritirato in modo anomalo per poi tornare con forza sulla riva. In pochi istanti l’acqua ha invaso la battigia, travolgendo persone, ombrelloni e attrezzature.



Il bilancio è stato grave: un uomo di 29 anni è morto e almeno 35 persone sono rimaste ferite. Le autorità hanno disposto l’evacuazione immediata delle spiagge e l’intervento dei soccorsi.



Il fenomeno è stato identificato come un “meteo tsunami”, causato da improvvisi cambiamenti della pressione atmosferica. Le immagini mostrano tutta la rapidità e la forza dell’onda che ha colto tutti di sorpresa.



