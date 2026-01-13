Blitztv.it ESTERI Meteo tsunami, l’onda improvvisa travolge la spiaggia
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Hawaii, vulcano spara lava a 250 metri di altezza Hawaii, vulcano spara lava a 250 metri di altezza
Meteo tsunami, l’onda improvvisa travolge la spiaggia
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Hawaii, vulcano spara lava a 250 metri di altezza

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Meteo tsunami, l’onda improvvisa travolge la spiaggia

455

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali e le notizie dal mondo.
 
Un’improvvisa onda anomala ha colpito la costa atlantica dell’Argentina, trasformando una giornata di mare in una scena di panico. Il fenomeno si è verificato nel pomeriggio, quando le spiagge erano affollate di bagnanti.
 
Tra Santa Clara del Mar, Mar Chiquita e Mar del Plata, il mare si è ritirato in modo anomalo per poi tornare con forza sulla riva. In pochi istanti l’acqua ha invaso la battigia, travolgendo persone, ombrelloni e attrezzature.
 
Il bilancio è stato grave: un uomo di 29 anni è morto e almeno 35 persone sono rimaste ferite. Le autorità hanno disposto l’evacuazione immediata delle spiagge e l’intervento dei soccorsi.
 
Il fenomeno è stato identificato come un “meteo tsunami”, causato da improvvisi cambiamenti della pressione atmosferica. Le immagini mostrano tutta la rapidità e la forza dell’onda che ha colto tutti di sorpresa.
 
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/
 
#meteotsunami #tsunami #ondaanomala #meteotsunamitsunamiondaanomalala #lituyabaymegatsunami1946footage #megatsunamiinalaska1958 #megatsunamialaskalituyabay #ondaanomalaand #meteotsunamitsunamiondaanomalaandhiswife

Tags blitztv
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: Klx8yepmIPc] Youtube Automatic

Hawaii, vulcano spara lava a 250 metri di altezza

Top