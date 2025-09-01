Minorca, i venti spezzano l’albero di un’imbarcazione d’epoca

Una violenta tempesta con raffiche oltre i 50 nodi ha colpito la Repsol King’s Cup a Mahón, a Maiorca, danneggiando la Tuiga, celebre imbarcazione del 1909 e ammiraglia dello Yacht Club di Monaco. L’albero è crollato sotto la forza del vento, ma l’equipaggio è rimasto illeso. Danni anche alla The Lady Anne, che ha perso bompresso e crocetta.

