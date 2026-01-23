Momenti di terrore: giostra cede durante la corsa

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video virali che fanno il giro del mondo.

Un video diffuso sui social media ha mostrato un grave incidente avvenuto durante una fiera locale nella citta’ di Jhabua, nello stato del Madhya Pradesh, in India. Le immagini hanno rapidamente attirato l’attenzione degli utenti online per la drammaticita’ della scena e per le conseguenze sull’incolumita’ dei giovani presenti.

Nel filmato si e’ visto il momento in cui un’attrazione meccanica, conosciuta come Dragon Swing o Barco Pirata, e’ improvvisamente crollata mentre era in pieno funzionamento. Il gioco, molto popolare nelle fiere itineranti, stava oscillando con diversi minori a bordo quando la struttura ha ceduto sotto gli occhi dei presenti.

L’incidente e’ avvenuto nella giornata di lunedi’ 19 gennaio 2026. Secondo quanto riportato, sull’attrazione si trovavano principalmente studenti. Nel crollo, 14 ragazzi sono rimasti feriti. Tra loro c’erano 13 ragazze e un ragazzo, tutti coinvolti nella caduta improvvisa del gioco.

Le immagini del video hanno mostrato attimi di panico, con le persone presenti che hanno cercato di soccorrere i feriti subito dopo l’incidente. La fiera, che fino a quel momento era un luogo di svago, si e’ trasformata in pochi secondi in una scena di emergenza.

I minori feriti sono stati trasferiti in un ospedale distrettuale per ricevere assistenza medica. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulle loro condizioni, ma il ricovero si e’ reso necessario per accertamenti e cure dopo l’impatto.

Il video ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle attrazioni meccaniche nelle fiere locali, soprattutto quando vengono utilizzate da bambini e adolescenti. Episodi come questo riaccendono il dibattito sui controlli tecnici e sulle misure di prevenzione necessarie per evitare incidenti simili.

Le autorita’ locali non sono state mostrate nel video, ma l’accaduto ha avuto ampia risonanza sui social media, dove molti utenti hanno commentato esprimendo paura e solidarieta’ per i giovani coinvolti.

Nel filmato non vengono spiegate le cause del crollo, ma le immagini documentano chiaramente il cedimento improvviso della struttura durante la corsa. Un episodio che ha trasformato un momento di divertimento in un’esperienza traumatica per i ragazzi e per chi assisteva.

