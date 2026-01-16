Moto d’acqua crea tsunami e rovina la festa in barca

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE per non perdere i video virali dal mondo.

Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un momento di caos. Durante un compleanno organizzato in mare, un jet ski è passato troppo vicino all’imbarcazione degli invitati, sollevando un’onda improvvisa e potente.

In pochi istanti tavoli, cibo e decorazioni sono stati travolti dall’acqua, mentre la torta è finita distrutta sotto gli occhi increduli dei presenti. La manovra ravvicinata del mezzo ha scatenato reazioni contrastanti e acceso il dibattito online sulla sicurezza in mare.

Un attimo basta per cambiare tutto: guarda fino alla fine cosa succede alla festa.



ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/