Napoli, così è stato scoperto il rifugio del latitante
Un blitz all’alba ha messo fine a una lunga latitanza. Nel quartiere Barra di Napoli i carabinieri hanno scoperto un rifugio in muratura ricavato all’interno di un appartamento, dove si nascondeva uno dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia.
Ciro Andolfi, ricercato dal 2022, è stato rintracciato e arrestato dal Nucleo Investigativo di Napoli. Deve scontare una pena residua di oltre otto anni per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata e corruzione.
Nel video le immagini della perquisizione, la scoperta del nascondiglio e le fasi dell’arresto che hanno portato alla cattura del latitante, ritenuto appartenente al clan di camorra Andolfi Cuccaro.
