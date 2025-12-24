Blitztv.it CRONACA Napoli, così è stato scoperto il rifugio del latitante
Napoli, così è stato scoperto il rifugio del latitante
CRONACA

Napoli, così è stato scoperto il rifugio del latitante

100

Un blitz all’alba ha messo fine a una lunga latitanza. Nel quartiere Barra di Napoli i carabinieri hanno scoperto un rifugio in muratura ricavato all’interno di un appartamento, dove si nascondeva uno dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia.

Ciro Andolfi, ricercato dal 2022, è stato rintracciato e arrestato dal Nucleo Investigativo di Napoli. Deve scontare una pena residua di oltre otto anni per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata e corruzione.

Nel video le immagini della perquisizione, la scoperta del nascondiglio e le fasi dell’arresto che hanno portato alla cattura del latitante, ritenuto appartenente al clan di camorra Andolfi Cuccaro.

