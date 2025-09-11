Blitztv.it ESTERI Netanyahu: “Attacco in Qatar? Abbiamo agito come gli Usa dopo l’11 settembre”
Netanyahu: "Attacco in Qatar? Abbiamo agito come gli Usa dopo l'11 settembre"
ESTERI

Netanyahu: “Attacco in Qatar? Abbiamo agito come gli Usa dopo l’11 settembre”

12

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha difeso il raid israeliano in Qatar, annunciando che Israele ha preso di mira i leader di Hamas e ha agito come gli Stati Uniti dopo l’11 settembre. “Dico al Qatar e a tutte le nazioni che danno rifugio ai terroristi: o li espellete o li assicurate alla giustizia. Perché se non lo fate voi, lo faremo noi”, ha dichiarato Netanyahu.

