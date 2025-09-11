Netanyahu: “Attacco in Qatar? Abbiamo agito come gli Usa dopo l’11 settembre”

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha difeso il raid israeliano in Qatar, annunciando che Israele ha preso di mira i leader di Hamas e ha agito come gli Stati Uniti dopo l’11 settembre. “Dico al Qatar e a tutte le nazioni che danno rifugio ai terroristi: o li espellete o li assicurate alla giustizia. Perché se non lo fate voi, lo faremo noi”, ha dichiarato Netanyahu.

