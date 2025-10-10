Nuova Zelanda, i deputati intonato un haka non autorizzato: seduta del Parlamento sospesa
La seduta del Parlamento neozelandese è stata interrotta dopo che deputati e visitatori hanno improvvisato una haka, la danza tradizionale Maori, in onore della neoparlamentare Oriini Kaipara, eletta a settembre. Il gesto, celebrativo ma non autorizzato, ha spinto lo speaker Gerry Brownlee a sospendere temporaneamente i lavori, ricordando che l’accordo iniziale prevedeva un intervento senza esibizioni.
