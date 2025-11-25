Ohio, camion col cassone alzato travolge il cartello
Iscriviti al canale per non perdere i nostri video.
Un autocarro con il cassone alzato ha creato il caos sulla Interstate 70 a Columbus, in Ohio. Il mezzo ha colpito la struttura della segnaletica facendola crollare sulla carreggiata. Nessun ferito, ma forti rallentamenti mentre i tecnici mettevano in sicurezza l’area.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/