Blitztv.it ESTERI Ohio, camion col cassone alzato travolge il cartello
Video precedente La vita extra lusso di Gobble e Waddle, i tacchini graziati da Trump per il Thanksgiving La vita extra lusso di Gobble e Waddle, i tacchini graziati da Trump per il Thanksgiving
Video successivo Thailandia, donna data per morta si sveglia nella bara Thailandia, donna data per morta si sveglia nella bara
Ohio, camion col cassone alzato travolge il cartello
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Thailandia, donna data per morta si sveglia nella bara

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Ohio, camion col cassone alzato travolge il cartello

5

Iscriviti al canale per non perdere i nostri video.

Un autocarro con il cassone alzato ha creato il caos sulla Interstate 70 a Columbus, in Ohio. Il mezzo ha colpito la struttura della segnaletica facendola crollare sulla carreggiata. Nessun ferito, ma forti rallentamenti mentre i tecnici mettevano in sicurezza l’area.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags autostradablitztvcamioncaoscolumbusincidenteOhio
Video precedente
Privato: [ID: 8CvxSM2mSEU] Youtube Automatic

La vita extra lusso di Gobble e Waddle, i tacchini graziati da Trump per il Thanksgiving

Video successivo
Privato: [ID: V1wSNzOn_P8] Youtube Automatic

Thailandia, donna data per morta si sveglia nella bara

Top