Onde fino a tre metri e venti a 230 km/h: il tifone Uwan colpisce le Filippine

Il super tifone Uwan, conosciuto anche come Fung-wong, si è abbattuto sull’isola di Luzon, nelle Filippine, con onde alte fino a tre metri e venti che hanno raggiunto i 230 chilometri orari. Le immagini mostrano la forza della tempesta mentre colpisce la costa di Dinapigue, nella provincia di Isabela, travolgendo il litorale e sommergendo le strade. Venti violentissimi e piogge torrenziali hanno colpito anche le località di Virac, Catanduanes e Barangay Sabang, a Calabanga, Camarines Sur, dove si registrano inondazioni diffuse. Le autorità hanno confermato due vittime e disposto l’evacuazione di oltre 900 mila persone, mentre si teme un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore. La tempesta è stata promossa a super tifone con venti sostenuti di 185 km/h e raffiche fino a 230 km/h. L’arrivo di Uwan segue di pochi giorni quello di Kalmaegi, che aveva già lasciato una scia di distruzione e quasi 200 morti nell’arcipelago. Le riprese mostrano la violenza del mare e il coraggio dei soccorritori impegnati tra pioggia e vento per mettere in salvo la popolazione.

