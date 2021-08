Palazzina crollata a Torino, il cane Ettore estratto vivo 30 ore dopo l’esplosione

I vigili del fuoco non hanno mai perso le speranze e 30 ore dopo l’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina a Torino hanno estratto dalle macerie il cane Ettore. I pompieri sono riusciti ad individuarlo e a metterlo in salvo. Affidato alle cure dei veterinari, Ettore è apparso in buono stato di salute. “Una buona notizia che non riesce, però, a coprire il dolore per la perdita del piccolo Aron (il bimbo morto nel crollo, ndr.), per cui nulla è stato possibile fare”, si legge in una nota dei vigili del fuoco.

