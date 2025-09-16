Blitztv.it CRONACA Palinuro, medico fa esplodere un petardo nei locali del 118: sospeso
Video precedente Taylor Swift in incognito: il mistero della parete mobile allo stadio Taylor Swift in incognito: il mistero della parete mobile allo stadio
Video successivo Sequestrati 85 kg di tabacco di contrabbando Sequestrati 85 kg di tabacco di contrabbando
Palinuro, medico fa esplodere un petardo nei locali del 118: sospeso
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Sequestrati 85 kg di tabacco di contrabbando

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
CRONACA

Palinuro, medico fa esplodere un petardo nei locali del 118: sospeso

62

Un medico in servizio nella postazione del 118 di Palinuro ha acceso un petardo e lo ha fatto esplodere accanto a un operatore sanitario che stava riposando all’interno dei locali. Al momento dell’episodio, il medico aveva anche una sigaretta accesa. La vicenda è stata denunciata dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvmedicopalinuro
Video precedente
Privato: [ID: xtYQjqIZdNs] Youtube Automatic

Taylor Swift in incognito: il mistero della parete mobile allo stadio

Video successivo
Privato: [ID: wttRt95B4t0] Youtube Automatic

Sequestrati 85 kg di tabacco di contrabbando

Top