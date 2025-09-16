Palinuro, medico fa esplodere un petardo nei locali del 118: sospeso

Un medico in servizio nella postazione del 118 di Palinuro ha acceso un petardo e lo ha fatto esplodere accanto a un operatore sanitario che stava riposando all’interno dei locali. Al momento dell’episodio, il medico aveva anche una sigaretta accesa. La vicenda è stata denunciata dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

