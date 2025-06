Parco nazionale d’Abruzzo, l’orsetta Nina è stata trasferita

Nina è la cucciola di orso rinvenuta da sola nei pressi di Pizzone lo scorso maggio (il nome è stato scelto al termine di un concorso promosso in occasione della seconda Giornata dedicata all’orsa Amarena). Pochi giorni fa i tecnici del Parco Nazionale d’Abruzzo, tra biologi e veterinari, hanno trasferito l’orsetta in una nuova struttura, più ampia e immersa nella natura, per avviare la fase successiva del percorso che dovrebbe riportarla, un giorno, in libertà. Dopo aver completato con successo lo svezzamento, seguendo un protocollo messo a punto con il contributo di specialisti europei e nordamericani, Nina può ora vivere in un ambiente che riproduce in maniera più fedele il suo futuro habitat. Questa nuova fase è cruciale per la sua crescita e per l’acquisizione delle competenze necessarie alla vita selvatica.

