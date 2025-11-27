Paura al live di Anna Pepe a Bologna
Attimi di paura alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove il concerto di Anna Pepe è stato sospeso dopo che in platea qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, causando paura e malesseri tra i giovanissimi presenti. Le immagini mostrano la confusione dei primi istanti e l’intervento rapido del personale per riportare calma e sicurezza.
