Paura al live di Anna Pepe a Bologna

Attimi di paura alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove il concerto di Anna Pepe è stato sospeso dopo che in platea qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, causando paura e malesseri tra i giovanissimi presenti. Le immagini mostrano la confusione dei primi istanti e l’intervento rapido del personale per riportare calma e sicurezza.

