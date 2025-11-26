Blitztv.it GOSSIP Perché Belen faticava a parlare: la sua spiegazione
Perché Belen faticava a parlare: la sua spiegazione
GOSSIP

Perché Belen faticava a parlare: la sua spiegazione

Belen Rodriguez chiarisce via social cosa è accaduto durante l’evento Vanity Fair Stories, dove era apparsa in evidente difficoltà mentre rispondeva alle domande sul palco. La showgirl ha raccontato di aver avuto un attacco di panico poco prima dell’intervista e di aver assunto tre calmanti per cercare di riprendersi. Un momento di fragilità che ha spiegato con sincerità, dopo che i video diffusi online avevano sollevato dubbi e preoccupazioni.

Guarda il video per capire cosa è successo e ascoltare le sue parole.

