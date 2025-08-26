Porto Cesareo, turismo selvaggio immortalato dalle telecamere di Legambiente

Ennesimo episodio di turismo selvaggio sulla spiaggia di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Per preservare il fragile ecosistema è infatti vietato l’attraversamento delle dune. Ma un gruppo di turisti, approfittando di una zona in cui la staccionata di protezione è rotta, ha tranquillamente attraversato l’area protetta… ma non solo. Le immagini, riprese dai volontari di Legambiente, mostrano anche una donna appallottolare e poi gettare tra le dune una cartaccia.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/