Blitztv.it CRONACA Porto Cesareo, turismo selvaggio immortalato dalle telecamere di Legambiente
Video precedente Lignano Sabbiadoro, fulmine cade tra gli ombrelloni di uno stabilimento Lignano Sabbiadoro, fulmine cade tra gli ombrelloni di uno stabilimento
Video successivo Gb, atterraggio di emergenza per la mongolfiera… in pieno centro Gb, atterraggio di emergenza per la mongolfiera… in pieno centro
Porto Cesareo, turismo selvaggio immortalato dalle telecamere di Legambiente
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Gb, atterraggio di emergenza per la mongolfiera… in pieno centro

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
CRONACA

Porto Cesareo, turismo selvaggio immortalato dalle telecamere di Legambiente

111

Ennesimo episodio di turismo selvaggio sulla spiaggia di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Per preservare il fragile ecosistema è infatti vietato l’attraversamento delle dune. Ma un gruppo di turisti, approfittando di una zona in cui la staccionata di protezione è rotta, ha tranquillamente attraversato l’area protetta… ma non solo. Le immagini, riprese dai volontari di Legambiente, mostrano anche una donna appallottolare e poi gettare tra le dune una cartaccia.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvdunelegambienteporto cesareoselvaggioturismo
Video precedente
Privato: [ID: 0avN06bzza0] Youtube Automatic

Lignano Sabbiadoro, fulmine cade tra gli ombrelloni di uno stabilimento

Video successivo
Privato: [ID: XHMcyV_L5CA] Youtube Automatic

Gb, atterraggio di emergenza per la mongolfiera… in pieno centro

Top