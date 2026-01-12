Blitztv.it ESTERI Proteste in Iran, i sacchi neri davanti all’obitorio
Proteste in Iran, i sacchi neri davanti all'obitorio
ESTERI

Proteste in Iran, i sacchi neri davanti all’obitorio

Davanti all’obitorio di Teheran arrivano camion carichi di corpi. I sacchi neri vengono allineati nel cortile e sui marciapiedi mentre madri e padri cercano i figli tra i morti. Le proteste in Iran continuano nonostante la repressione, con ospedali al collasso e comunicazioni bloccate. Le immagini mostrano il volto più drammatico di una crisi che sta scuotendo il Paese.
 
