Quattro Lune nel cielo: il raro fenomeno visto in Russia

Nel cielo sopra San Pietroburgo, in Russia, è apparso uno spettacolo che ha lasciato senza parole cittadini e appassionati di astronomia. Nei giorni scorsi, numerose persone hanno osservato quello che sembrava un evento impossibile: la presenza di quattro Lune contemporaneamente nel cielo. Le immagini e i video hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, generando stupore, domande e anche qualche teoria fantasiosa.

In realtà non si è trattato di un evento astronomico nel senso classico, ma di un raro fenomeno ottico noto come paraselenio. Il termine deriva dal greco e significa letteralmente “accanto alla Luna”. Il paraselenio è un effetto atmosferico che si verifica quando la luce lunare attraversa particolari cristalli di ghiaccio presenti nell’atmosfera, soprattutto nelle nubi alte come i cirri.

Questi cristalli di ghiaccio, dalla forma esagonale, agiscono come minuscoli prismi naturali. Quando la luce della Luna li colpisce con l’angolazione giusta, viene rifratta e riflessa creando delle immagini luminose secondarie ai lati della Luna principale. Il risultato è la comparsa di una o più “false Lune”, chiamate anche “cani lunari”, che possono apparire alla stessa altezza dell’astro originale.

Nel caso osservato sopra San Pietroburgo, le condizioni atmosferiche erano particolarmente favorevoli. Il freddo intenso e la presenza di nubi sottili cariche di cristalli di ghiaccio hanno creato l’ambiente ideale per la formazione di un paraselenio multiplo. Questo ha dato l’impressione visiva di quattro Lune ben distinte nel cielo notturno, uno spettacolo davvero raro da osservare a occhio nudo.

A differenza di un’eclissi o di altri eventi astronomici, il paraselenio non coinvolge cambiamenti reali nella posizione o nel numero dei corpi celesti. Tutto avviene all’interno dell’atmosfera terrestre ed è legato esclusivamente al modo in cui la luce viene deviata. Proprio per questo motivo, il fenomeno può comparire e scomparire nel giro di pochi minuti, rendendo ancora più preziosa la possibilità di immortalarlo in foto o video.

Non è la prima volta che un paraselenio viene osservato nel mondo, ma eventi così spettacolari, con più immagini lunari visibili contemporaneamente, restano piuttosto rari. Di solito il fenomeno si manifesta con due punti luminosi ai lati della Luna, mentre la comparsa di quattro immagini è molto meno frequente e richiede una combinazione quasi perfetta di temperatura, umidità e struttura delle nubi.

Le immagini arrivate dalla Russia hanno rapidamente fatto il giro del mondo, alimentando la curiosità anche di chi non segue abitualmente i fenomeni naturali. Ancora una volta, il cielo ha dimostrato di saper sorprendere, ricordandoci quanto la natura possa creare illusioni spettacolari senza bisogno di effetti speciali o montaggi digitali.

Nel video vediamo da vicino questo evento raro, spiegato in modo semplice e chiaro, per capire cosa è successo davvero sopra San Pietroburgo e perché non si è trattato di un’anomalia astronomica. Un’occasione per scoprire come l’atmosfera terrestre possa trasformarsi, per pochi istanti, in un gigantesco laboratorio ottico naturale.

