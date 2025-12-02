Blitztv.it CRONACA Ragusa, arrestati i responsabili del sequestro del 17enne
Ragusa, arrestati i responsabili del sequestro del 17enne
CRONACA

Operazione all’alba a Ragusa: la Polizia ha eseguito tre misure cautelari per il sequestro di un 17enne avvenuto a Vittoria. L’azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e portata avanti da Squadra Mobile, S.I.S.C.O. e Commissariato di Vittoria. Le indagini, avviate subito dopo il rapimento, hanno permesso di ricostruire la dinamica e individuare i presunti responsabili.

Un blitz rapido e mirato che conclude settimane di lavoro investigativo.

