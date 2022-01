Rapallo, automobilista fugge all’alt e trascina agente per 20 metri

Un uomo ha tentato di fuggire a una pattuglia della polizia locale in pieno centro a Rapallo trascinando per alcuni metri un agente che si era aggrappato alla sua portiera. L’uomo aveva parcheggiato in mezzo alla strada e la sua auto stava per essere rimossa. Quando se n’è accorto, si è messo alla guida e ha spinto sull’acceleratore. Nel suo tentativo di fuga è anche passato con un semaforo rosso. In auto c’era però anche il titolare del carro attrezzi che avrebbe dovuto rimuovere la vettura, che ha azionato il freno a mano, bloccando la sua folle corsa. Per l’uomo è scattata una denuncia per lesioni.

