CRONACA Rapine a supermercati, farmacia e gioielleria: i malviventi in azione
Rapine a supermercati, farmacia e gioielleria: i malviventi in azione
CRONACA

Rapine a supermercati, farmacia e gioielleria: i malviventi in azione

La polizia ha fermato due persone, di 30 e 35 anni, per rapine compiute tra agosto e settembre. I due, un italiano di origine magrebina e un marocchino, avevano dato l’assalto a due supermercati, una farmacia e una gioielleria, mettendo assieme un bottino da oltre 47mila euro. Il provvedimento restrittivo è stato adottato in seguito alle indagini effettuate, anche grazie ai filmati dei sistemi di video sorveglianza delle attività commerciali derubate.

