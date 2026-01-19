Ratti tra i pazienti: choc in un ospedale indiano

👉 ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE per non perdere i video virali piu’ discussi del momento.

Un video girato all’interno di un ospedale pubblico indiano ha scatenato indignazione e polemiche sui social e nei media locali. Le immagini, riprese all’interno di una stanza di degenza, mostrano una vera e propria invasione di ratti in mezzo ai letti occupati dai pazienti. Il filmato e’ stato registrato nella clinica del College Medico Statale della citta’ di Gonda, nello Stato dell’Uttar Pradesh, e in poche ore ha fatto il giro del web.

Nel video si vedono chiaramente i roditori muoversi sul pavimento del reparto di ortopedia, passando vicino ai degenti ricoverati. Una scena che ha sollevato forti preoccupazioni per le condizioni igienico-sanitarie della struttura e per la sicurezza dei pazienti, gia’ in una situazione di fragilita’.

Secondo quanto emerso, la diffusione del filmato online ha attirato l’attenzione delle autorita’ sanitarie e politiche locali. Dopo la pubblicazione del video, la direzione dell’istituto e’ finita sotto una dura critica da parte dei vertici amministrativi, che hanno definito l’accaduto inaccettabile per una struttura sanitaria pubblica.

Le immagini hanno mostrato una situazione che, secondo molti utenti, andava avanti da tempo. Il reparto interessato e’ quello di ortopedia, un’area in cui sono ricoverati pazienti spesso con mobilita’ ridotta e quindi ancora piu’ esposti a rischi. Il video non chiarisce da quanto tempo i ratti fossero presenti nella stanza, ma l’impatto visivo e’ stato sufficiente a scatenare un’ondata di reazioni.

Dopo lo scandalo mediatico, nell’area interessata e’ stata posizionata dell’esca avvelenata per tentare di contenere l’infestazione di roditori. Una misura definita urgente dalle autorita’, intervenute solo dopo la diffusione pubblica del caso. Allo stesso tempo, all’interno dell’ospedale e’ stata avviata un’indagine per accertare le responsabilita’ e capire come una situazione del genere abbia potuto verificarsi.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulle condizioni di molte strutture sanitarie pubbliche in India, soprattutto nelle aree meno centrali. Il video ha sollevato domande sulla manutenzione degli edifici, sui controlli igienici e sulla gestione quotidiana dei reparti ospedalieri.

Molti commenti online hanno espresso solidarieta’ ai pazienti coinvolti, costretti a convivere con una situazione che viene definita degradante e pericolosa. Altri hanno puntato il dito contro la direzione del college medico, accusata di aver trascurato problemi strutturali e sanitari evidenti.

Le autorita’ locali hanno chiesto che vengano adottate misure immediate e durature per evitare che episodi simili possano ripetersi. L’indagine interna dovra’ stabilire se vi siano state negligenze e se siano necessari provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili della gestione del reparto.

Il caso di Gonda dimostra ancora una volta il potere dei video virali nel portare alla luce situazioni che altrimenti resterebbero invisibili. Senza quelle immagini, probabilmente, l’invasione di ratti sarebbe rimasta confinata tra le mura dell’ospedale. Invece, il filmato ha costretto le istituzioni a intervenire e a dare spiegazioni pubbliche.

Resta ora da capire se le misure adottate saranno sufficienti a risolvere il problema e a garantire condizioni dignitose e sicure per i pazienti. Intanto il video continua a circolare online, diventando il simbolo di una denuncia che ha superato i confini locali e ha attirato l’attenzione dell’intero Paese.

