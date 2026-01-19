Reazione brutale sulla neve: ragazzino massacrato

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE per non perdere i video più forti e discussi del web.

Una scena di violenza improvvisa, brutale e sproporzionata è stata ripresa sul monte Uktus, a Ekaterinburg (Russia). Il video mostra il momento in cui un uomo adulto perde completamente il controllo e aggredisce un ragazzino di appena 13 anni, colpendolo al volto fino a rompergli il naso.

Nel filmato si vedono due minorenni che scendono lungo una pista innevata con uno slittino. Durante una discesa, uno dei ragazzi non riesce a evitare una donna che si trova sul percorso e la urta accidentalmente. Rendendosi conto dell’impatto imminente, il 13enne lancia via lo slittino nel tentativo di ridurre la forza dello scontro.

Nonostante l’urto sia chiaramente involontario, la situazione degenera in pochi secondi. Accanto alla donna si trova il marito, che interpreta l’accaduto come un gesto deliberato. Senza chiedere spiegazioni e senza verificare cosa sia realmente successo, l’uomo si avventa contro il minorenne.

Le immagini mostrano una reazione violenta e fuori controllo. L’adulto colpisce il ragazzo con pugni al volto, sotto gli occhi dei presenti. La moglie cerca di intervenire e di allontanarlo, ma non riesce a fermare subito l’aggressione. Un secondo ragazzo, che stava scendendo poco dopo, riesce a fuggire evitando di essere colpito.

Le conseguenze per il 13enne sono gravi. Il ragazzo riporta la frattura del naso e, dopo gli accertamenti medici, viene diagnosticato anche un trauma cranico. Viene quindi trasportato in ospedale, dove resta ricoverato per le cure necessarie.

Il video, diffuso online, ha suscitato indignazione e rabbia. Molti utenti parlano di una reazione spropositata e ingiustificabile, soprattutto perché rivolta contro un minorenne. La vicenda ha acceso il dibattito sull’uso della violenza e sulla responsabilità degli adulti in luoghi frequentati da bambini.

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche dell’uomo protagonista dell’aggressione. La polizia sta lavorando per identificarlo e ricostruire con precisione quanto accaduto, anche grazie alle immagini circolate sui social.

Una scena che mostra come pochi secondi di rabbia possano trasformare un incidente banale in un episodio di violenza estrema, con conseguenze serie per una vittima giovanissima.



