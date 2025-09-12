Blitztv.it ESTERI Rio de Janeiro, scalano il Cristo Redentore e si lanciano con il paracadute
Video precedente Dopo 18 anni Ghali torna nella sua scuola: “Forse non lo capite, ma poter studiare è una fortuna” Dopo 18 anni Ghali torna nella sua scuola: “Forse non lo capite, ma poter studiare è una fortuna”
Video successivo Charlie Kirk, l’Fbi pubblica il video della fuga del killer Charlie Kirk, l’Fbi pubblica il video della fuga del killer
Rio de Janeiro, scalano il Cristo Redentore e si lanciano con il paracadute
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Charlie Kirk, l’Fbi pubblica il video della fuga del killer

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Rio de Janeiro, scalano il Cristo Redentore e si lanciano con il paracadute

25

Due uomini hanno scalato il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, per poi lanciarsi con il paracadute. La polizia sta cercando di identificarli e per loro potrebbe scattare una denuncia per reati contro il patrimonio culturale. Le immagini dell’impresa sono state filmate da una guida turistica con il suo drone e, una volta diffuse online, sono diventate rapidamente virali.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvcristo redentoreparacaduteRio de Janeiro
Video precedente
Privato: [ID: AwfVOuquu58] Youtube Automatic

Dopo 18 anni Ghali torna nella sua scuola: “Forse non lo capite, ma poter studiare è una fortuna”

Video successivo
Privato: [ID: Se9AFPlZI54] Youtube Automatic

Charlie Kirk, l’Fbi pubblica il video della fuga del killer

Top