Rissa durante l'amichevole tra Betis e Como: in campo volano schiaffi e pugni
Rissa durante l’amichevole tra Betis e Como: in campo volano schiaffi e pugni
Tim Cook tenta di sorprendere Trump: il regalo in oro 24 carati del Ceo di Apple

SPORT

Rissa durante l’amichevole tra Betis e Como: in campo volano schiaffi e pugni

2.2K

Doveva essere solo un’amichevole estiva, ma il match tra Betis Siviglia e Como è degenerato in una rissa in piena regola. A Cadice, il clima si è infiammato sul finire del primo tempo e ha coinvolto soprattutto Pablo Fornals e Santiago Perrone: il giocatore del Betis ha rifilato uno schiaffo all’avversario, che ha risposto con un pugno. Ne è scaturita una zuffa generale, sedata a fatica, con l’espulsione immediata di entrambi. Nonostante il caos, la partita è proseguita e il Como ha trovato il gol decisivo nel finale, chiudendo sul 2-3.

Tags betisblitztvcalciocomo
