Blitztv.it ESTERI Rogo allo stadio dell’Exeter City: le immagini dei danni
Video precedente Camera, seduta sospesa per un malore del deputato Tabacci Camera, seduta sospesa per un malore del deputato Tabacci
Video successivo Cinque colpi in tre giorni a Milano: le immagini che lo tradiscono Cinque colpi in tre giorni a Milano: le immagini che lo tradiscono
Rogo allo stadio dell’Exeter City: le immagini dei danni
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Cinque colpi in tre giorni a Milano: le immagini che lo tradiscono

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Rogo allo stadio dell’Exeter City: le immagini dei danni

11

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più visti del momento!

Un incendio ha danneggiato una parte dello stadio dell’Exeter City. Le fiamme sono divampate nella tarda serata e diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare il rogo. Nel video, le prime immagini della zona colpita e dei rilievi effettuati al mattino.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvExeterExeter Cityincendioinghilterrastadio
Video precedente
Privato: [ID: mKOJtuuNnaQ] Youtube Automatic

Camera, seduta sospesa per un malore del deputato Tabacci

Video successivo
Privato: [ID: 0T7i8PN85OI] Youtube Automatic

Cinque colpi in tre giorni a Milano: le immagini che lo tradiscono

Top