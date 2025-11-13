Rogo allo stadio dell’Exeter City: le immagini dei danni

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più visti del momento!

Un incendio ha danneggiato una parte dello stadio dell’Exeter City. Le fiamme sono divampate nella tarda serata e diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare il rogo. Nel video, le prime immagini della zona colpita e dei rilievi effettuati al mattino.

