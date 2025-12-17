Blitztv.it CRONACA Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c’è nelle nuove stazioni
Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c’è nelle nuove stazioni
CRONACA

Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c’è nelle nuove stazioni

6

Roma ha inaugurato due nuove stazioni della linea C della metropolitana: Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali. Due snodi strategici che hanno rafforzato il collegamento tra la periferia est e il centro della Capitale.

Le nuove fermate non sono solo infrastrutture per la mobilita urbana. Gli spazi sotterranei hanno restituito reperti archeologici, strutture antiche e percorsi espositivi che hanno trasformato la metropolitana in un vero e proprio museo accessibile a tutti.

Un progetto che unisce trasporto pubblico e valorizzazione del patrimonio storico, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva nel cuore della Roma antica, anche durante gli spostamenti quotidiani.

