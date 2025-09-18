Roma, laurea Honoris causa per Paola Cortellesi

L’Università di Roma Tor Vergata ha voluto di conferire a Paola Cortellesi il dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche e Sanità pubblica. “Con questo riconoscimento, l’Ateneo intende rendere omaggio a una protagonista della cultura italiana, capace di unire talento artistico e impegno civile, dando voce attraverso il cinema e il teatro a tematiche di rilevanza sociale quali la dignità della persona, la condizione femminile, le disuguaglianze e i diritti fondamentali“, si legge nella motivazione. La decisione, hanno spiegato ancora dall’ateneo, “nasce dalla volontà dell’Università di Roma Tor Vergata di riconoscere non solo il suo straordinario percorso artistico, ma anche la capacità di trasmettere, attraverso la sua opera, valori profondamente connessi alla missione della sanità pubblica e dell’infermieristica: la cura, la prevenzione, l’equità, il sostegno alle fragilità“. Durante la cerimonia, la Cortellesi ha tenuto un lungo discorso e poi ha fatto ridere tutti con la battuta finale: “Ora potrò essere chiamata dottoressa… e non solo dai parcheggiatori abusivi”.

