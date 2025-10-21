Roma, topo sbuca dal muro durante la cena davanti al Colosseo

Cena con “ospite” indesiderato per due turisti a Roma. Mentre si godevano una serata in un ristorante con vista sul Colosseo, una coppia ha vissuto un momento a dir poco spiacevole: un topo è sbucato da una fessura nel muro proprio alle loro spalle. Il tutto è stato ripreso in un video, pubblicato su Instagram dall’utente @vasil_velchev. Nelle immagini si vede prima la reazione sorpresa – e visibilmente infastidita – della donna, poi il muso del roditore che fa capolino tra le pietre. Il filmato è diventato virale nel giro di poche ore, scatenando reazioni e commenti tra ironia e indignazione.

