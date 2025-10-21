Blitztv.it CRONACA Roma, topo sbuca dal muro durante la cena davanti al Colosseo
Roma, topo sbuca dal muro durante la cena davanti al Colosseo
CRONACA

Roma, topo sbuca dal muro durante la cena davanti al Colosseo

Cena con “ospite” indesiderato per due turisti a Roma. Mentre si godevano una serata in un ristorante con vista sul Colosseo, una coppia ha vissuto un momento a dir poco spiacevole: un topo è sbucato da una fessura nel muro proprio alle loro spalle. Il tutto è stato ripreso in un video, pubblicato su Instagram dall’utente @vasil_velchev. Nelle immagini si vede prima la reazione sorpresa – e visibilmente infastidita – della donna, poi il muso del roditore che fa capolino tra le pietre. Il filmato è diventato virale nel giro di poche ore, scatenando reazioni e commenti tra ironia e indignazione.

