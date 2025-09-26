Russia, treno in fiamme dopo lo scontro con un camion a un passaggio a livello

Incidente ferroviario nei pressi della stazione di Ryzhikovo, nella regione di Smolensk, in Russia, dove un treno merci si è scontrato con un camion a un passaggio a livello. L’impatto ha causato il deragliamento di diversi vagoni, otto dei quali hanno preso fuoco. Sul posto oltre 40 vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme sprigionatesi dalle lamiere. L’autista del camion ha perso la vita.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/