Blitztv.it ESTERI Russia, treno in fiamme dopo lo scontro con un camion a un passaggio a livello
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo California, in 20 armati e incappucciati assaltano una gioielleria California, in 20 armati e incappucciati assaltano una gioielleria
Russia, treno in fiamme dopo lo scontro con un camion a un passaggio a livello
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

California, in 20 armati e incappucciati assaltano una gioielleria

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Russia, treno in fiamme dopo lo scontro con un camion a un passaggio a livello

5

Incidente ferroviario nei pressi della stazione di Ryzhikovo, nella regione di Smolensk, in Russia, dove un treno merci si è scontrato con un camion a un passaggio a livello. L’impatto ha causato il deragliamento di diversi vagoni, otto dei quali hanno preso fuoco. Sul posto oltre 40 vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme sprigionatesi dalle lamiere. L’autista del camion ha perso la vita.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvcamionferroviarioincidenterussiatreno
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: bNCJVPjbUrM] Youtube Automatic

California, in 20 armati e incappucciati assaltano una gioielleria

Top