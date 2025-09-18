Ryder Cup 2025, quasi pronto il campo da golf

Per la Ryder Cup 2025, ultimi preparativi al Bethpage Black, il percorso alla periferia di New York dove tra una settimana si sfideranno Team Usa e Team Europe. I 24 migliori giocatori di golf al mondo giocheranno in coppia venerdì 26 settembre e sabato 27. Domenica ultima giornata con 12 singolari. Team Europe ha vinto cinque delle ultime sette edizioni ed è campione in carica. Dei 28 i punti in palio, agli Europei ne basteranno 14. Per la prima volta in cento anni di storia i giocatori americani verranno pagati per scendere in campo, mentre gli europei giocheranno solo per la storia.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/