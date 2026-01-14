Blitztv.it ESTERI Salta dal 5° piano e si salva grazie alla neve
Salta dal 5° piano e si salva grazie alla neve
ESTERI

Salta dal 5° piano e si salva grazie alla neve

ESPERIMENTO DA NON PROVARE! In Kamchatka, dopo una violenta tempesta di neve, enormi cumuli si sono formati attorno ai palazzi residenziali. In uno di questi scenari, un uomo ha compiuto un gesto estremamente rischioso: si è lanciato dalla finestra del quinto piano.

La caduta è terminata su un enorme accumulo di neve soffice, che ha attutito l’impatto in modo sorprendente. L’uomo si è rialzato senza riportare ferite o lesioni, mentre la scena veniva ripresa e condivisa online.

Il video ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando stupore e preoccupazione per un comportamento che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

