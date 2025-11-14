Salta dal pickup in corsa: attimi drammatici

Iscriviti al canale per non perdere i nostri video più virali.

Un prigioniero in trasferimento si è lanciato dal retro di un pickup della polizia mentre il mezzo attraversava il Flat Bridge, in Giamaica. Il salto improvviso lo ha fatto precipitare nel Rio Cobre, dove è stato trascinato via dalla corrente.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli attimi della fuga e la caduta nel fiume. La scena è rapida, drammatica e mostra la tensione di un gesto estremo compiuto in pochi secondi. Nel video si vedono il momento della fuga e la potenza della corrente che rende impossibile ogni intervento.

