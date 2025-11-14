Blitztv.it ESTERI Salta dal pickup in corsa: attimi drammatici
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Fan travolge Ariana Grande, caos a Singapore Fan travolge Ariana Grande, caos a Singapore
Salta dal pickup in corsa: attimi drammatici
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Fan travolge Ariana Grande, caos a Singapore

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Salta dal pickup in corsa: attimi drammatici

21

Iscriviti al canale per non perdere i nostri video più virali.

Un prigioniero in trasferimento si è lanciato dal retro di un pickup della polizia mentre il mezzo attraversava il Flat Bridge, in Giamaica. Il salto improvviso lo ha fatto precipitare nel Rio Cobre, dove è stato trascinato via dalla corrente.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli attimi della fuga e la caduta nel fiume. La scena è rapida, drammatica e mostra la tensione di un gesto estremo compiuto in pochi secondi. Nel video si vedono il momento della fuga e la potenza della corrente che rende impossibile ogni intervento.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvdetenutofiumeFlat BridgeGiamaicapickuppoliziaRio Cobre
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: nJsM0RThbUU] Youtube Automatic

Fan travolge Ariana Grande, caos a Singapore

Top