Sanremo 2025, la reazione dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Ecco come i cantanti hanno reagito all’annuncio di Carlo Conti dei Big in cara al Festival di Sanremo 2025. In molti hanno condiviso il momento in diretta social. Sia i Coma_Cose sia Serena Brancale stavano pranzando con gli amici quando il conduttore ha pronunciato i loro nomi. Francesco Gabbani (vincitore dell’edizione 2017) era in macchina con lo smartphone in mano ed è poi esploso di gioia quando è stato chiamato. Francesca Michielin e Rocco Hunt erano a pranzo con la famiglia, così come la cantautrice Joan Thiele, incredula per quello che stava succedendo. Clara ha esultato con alcuni amici, mentre i The Kolors hanno festeggiato in strada, travolti da tutto il loro pubblico.

