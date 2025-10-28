Blitztv.it CRONACA Scambio di droga, inseguimento e fuga: sequestro spettacolare tra Sicilia e Tunisia
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Anne Hathaway “arrestata” a New York: ecco cosa è successo Anne Hathaway “arrestata” a New York: ecco cosa è successo
Scambio di droga, inseguimento e fuga: sequestro spettacolare tra Sicilia e Tunisia
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Anne Hathaway “arrestata” a New York: ecco cosa è successo

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
CRONACA

Scambio di droga, inseguimento e fuga: sequestro spettacolare tra Sicilia e Tunisia

9

Operazione spettacolare di polizia e guardia di finanza, che ha portato al fermo di 5 tunisini e al sequestro di 670 kg di hashish. Durante la notte, nelle acque davanti a Marsala (Trapani) è stato notato un gommone con un potente motore fuori bordo. Una volta in acque internazionali, il gommone ha incrociato un peschereccio battente bandiera tunisina e hanno effettuato il trasbordo di alcuni colli di colore azzurro. Tornato in acque territoriali il gommone è stato fermato dopo un inseguimento, durante il quale la persona a bordo ha gettato in mare i colli, poi recuperati dai finanzieri. Bloccato poi in acque internazionali anche il peschereccio, con quattro persone a bordo. L’intera operazione si è conclusa con il sequestro di oltre 670 kg hashish: è il sequestro più imponente degli ultimi decenni nelle acque trapanesi.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvguardia di finanzahashishpoliziasequestro drogaSiciliatunisia
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: 7IBPLDevajc] Youtube Automatic

Anne Hathaway “arrestata” a New York: ecco cosa è successo

Top