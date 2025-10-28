Scambio di droga, inseguimento e fuga: sequestro spettacolare tra Sicilia e Tunisia

Operazione spettacolare di polizia e guardia di finanza, che ha portato al fermo di 5 tunisini e al sequestro di 670 kg di hashish. Durante la notte, nelle acque davanti a Marsala (Trapani) è stato notato un gommone con un potente motore fuori bordo. Una volta in acque internazionali, il gommone ha incrociato un peschereccio battente bandiera tunisina e hanno effettuato il trasbordo di alcuni colli di colore azzurro. Tornato in acque territoriali il gommone è stato fermato dopo un inseguimento, durante il quale la persona a bordo ha gettato in mare i colli, poi recuperati dai finanzieri. Bloccato poi in acque internazionali anche il peschereccio, con quattro persone a bordo. L’intera operazione si è conclusa con il sequestro di oltre 670 kg hashish: è il sequestro più imponente degli ultimi decenni nelle acque trapanesi.

